07.07 08:52 MIGnews.com

Либерман: Нетаниягу все превратил в культ личности

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В ходе интервью Рине Мацлиах на 12-м канале израильского ТВ лидер НДИ Авигдор Либерман безжалостно атаковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Либерман заявил: “Я не понимаю, какая существует связь между Нетаниягу и правыми.. Нетаниягу, который собирался сформировать правительство с Ави Габаем, с арабами, Нетаниягу, который платит ХАМАСу. Какая у него связь с правыми. Того, кто голосовал против эвакуации газы звали Авигдор Либерман. Того, кто взбунтовался против выплаты “протекшн” ХАМАСу звали Авигдор Либерман. Это - персональное дело, Нетаниягу все хочет превратить в культ личности. У меня есть идеология. Каким образом Бени Ципер ( журналист Гаарец) стал его самым большим поклонником? Что такое Нетаниягу и что такое правые. Все это - гора мусора!”Далее Либерман сказал: “Мы не заинтересованы в коалиции с Ликудом - это популисткая партия наполовину харедим, наполовину культа личности Нетаниянгу. У меня нет никакого интереса, ни до выборов, ни после присоединяться к Ликуду”.Либерман заявил: “Все - ложь и обман. Все, что исходит от Бальфур - в этом нет ни одного слова правды”.На вопрос об отношениях с ультра-ортодоксальными партиями Либерман ответил: “То, что произошло в последние годы - взяли весь комплекс проблем мессианских евреев и ультра-ортодоксов и это развивается в том направлении, в котором это просто никогда не развивалось. То, что произошло с религиозным сионизмом - это установление контроля над ним группой мессианских евреев во главе с Смотричем, которая реализует свой диктат. С одной стороны есть раввины Левинштейн и Авинер, а с другой - всяческие “авторитеты”. Это не иудаизм, это - идолопоклонничество. Нетаниягу выбрал этих людей и сказал: “Я хочу Дери, Смотрича и Лицмана, я не хочу Либермана - и никого другого”.На вопрос о возможном предвыборном альянсе с Аелет Шакед Либерман ответил: “Я себя никому не навязываю, если Аелет Шакед мне позвонит - мы поговорим. На настоящий момент у меня нет такой необходимости. У меня - отличный предвыборный список”.Либерман заявил, что правительство национального единства с Кахоль Лаван невозможно без участия НДИ: “Прежде всего, я счастлив, что мы говорим о правительстве национального единства. У меня есть для вас новости: ни Ликуда, ни Кахоль Лаван не смогут организовать коалицию, в которой больше 59 мандатов без НДИ. Я слышал Для как в Кахоль Лаван говорят: “Мы хотим коалицию с харедим”. И те и другие хотят харедим в коалицию, соревнуются в лести. Я же говорю всем: Давайте сделаем Израиль снова нормальной страной”.