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Либерман: религиозный сионизм свернул с пути истинного 07.07 08:01   MIGnews.com

Либерман: религиозный сионизм свернул с пути истинного

Лидер партии Наш Дом - Израиль дал интервью Рине Мацлиах в ее шоу на 12-м канале израильского ТВ минувшей ночью.

Интервью было посвящено безжалостным атакам против Биньямина Нетаниягу и Ликуда.

Либерман заявил: “Все - ложь и обман. Все, что исходит от Бальфур - в этом нет ни одного слова правды”.

На вопрос об отношениях с ультра-ортодоксальными партиями Либерман ответил: “То, что произошло в последние годы - взяли весь комплекс проблем мессианских евреев и ультра-ортодоксов и это развивается в том направлении, в котором это просто никогда не развивалось. То, что произошло с религиозным сионизмом - это установление контроля над ним группой мессианских евреев во главе с Смотричем, которая реализует свой диктат. С одной стороны есть раввины Левинштейн и Авинер, а с другой -  всяческие “авторитеты”. Это не иудаизм, это - идолопоклонничество. Нетаниягу выбрал этих людей и сказал: “Я хочу Дери, Смотрича и Лицмана, я не хочу Либермана - и никого другого”.

На вопрос о возможном предвыборном альянсе с Аелет Шакед Либерман ответил: “Я себя никому не навязываю, если Аелет Шакед мне позвонит - мы поговорим. На настоящий момент у меня нет такой необходимости. У меня  - отличный предвыборный список”.

Либерман заявил, что правительство национального единства с Кахоль Лаван невозможно без участия НДИ: “Прежде всего, я счастлив, что мы говорим о правительстве национального единства. У меня есть для вас новости: ни Ликуда, ни Кахоль Лаван не смогут организовать коалицию, в которой больше  59 мандатов без НДИ. Я слышал Для как в Кахоль Лаван говорят: “Мы хотим коалицию с харедим”. И те и другие хотят харедим в коалицию, соревнуются в лести. Я же говорю всем: Давайте сделаем Израиль снова нормальной страной”.


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