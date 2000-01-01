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Перец: Демон расизма будет побежден 07.07 11:50   MIGnews.com

Перец: Демон расизма будет побежден

Недавно избранный лидер Аводы Амир Перец заявил в субботу на встрече в северном арабском городе Тамра, что расизм в стране закончится после сентябрьских выборов.

“Демон расизма будет ликвидирован, он не станет частью демократического Израиля после предстоящих выборов”, — сказал Перец. “Сегодня начинается наша совместная кампания. Расисты останутся за пределами Кнессета”.

Крайняя правая антиарабская партия Оцма Йехудит не смогла войти в Кнессет после апрельских выборов, несмотря на то, что вступила в Союз правых партий по соглашению, заключенному премьер-министром Биньямином Нетаниягу. Остается неясным, будет ли партия функционировать в составе фракции на выборах 17 сентября.

В четверг Оцма Йехудит начал свою кампанию с лидером Майклом Бен Ари, призвавшим “переселить наших врагов в их страны”. Партия заявляет, что поддерживает поощрение эмиграции неевреев из Израиля и изгнание палестинцев и арабских израильтян, которые отказываются заявлять о своей лояльности по отношению к Израилю и принять подчиненный статус в расширенном Еврейском Государстве, суверенитет которого распространяется на весь Западный берег.


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