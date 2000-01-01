Барак сказал, как называется его партия

“Государство Израиль на пороге полного распада израильской демократии. Настало время вернуть Израилю надежду и храбрость, объединить и вернуть Израиль на правильный путь. Мы — Демократический Израиль”, — написал Барак вместе с изображением красно-бело-синего плаката кампании.
В новостях на 12-м канале израильского ТВ сообщалось, что в воскресенье будет запущена рекламная кампания со слоганом: “Государство Нетаниягу или Государство Израиль?”.
Дословный перевод еврейского названия звучит как “Демократический Израиль”, но партийные чиновники сообщили Times of Israel, что Барак попросил назвать его Israel Democratic Party — на английском языке.
Барак объявил о создании неназванной новой партии на прошлой неделе, пообещав победить премьер-министра Биньямина Нетаниягу в сентябре. Но опрос, опубликованный в пятницу, дал партии Барака всего 4 места в Кнессете из 120 после выборов 17 сентября.
Однако новоизбранный лидер лейбористской партии Амир Перец в четверг дал понять, что готов сделать все возможное для создания большого левого блока в преддверии выборов. Он готов отойти в сторону, чтобы позволить Бараку возглавить совместный список своих двух партий.