07.03 20:19 MIGnews.com

Ганц: у Биби нет монополии на Тиби

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Лидер кахоль Лаван Бени Ганц выступил с обращением к народу.Ганц сообщил, что “раз за разом граждане Израиля установили, что эпоха правительства Нетаниягу закончилась”.Ганц провозгласил: "В связи с этим мною принято решение организовать сильное правительство, которое залечит раны, нанесенные ненавистью и подстрекательством, и позволит нам пойти вперед. Я приложу все усилия к тому, чтобы не было четвертых выборов. на протяжении трех раундов выборов народ показал Нетаниягу на дверь. Большинство депутатов Кнессета - против него. Нетаниягу проиграл, и большинство народа не хочет продолжения его правления - и это народ получит”.Ганц далее поведал о том, что только что “завершилась самая грязная предвыборная кампания в истории нашего народа, кампания, в которой были разрушены все нормы, в которой с помощью шантажа, денег и угроз пытались сохранить правительство Нетаниягу”. Ганц сообщил: “Нам удалось все это одолеть и сохранить большинство, стремящееся к изменениям”.Далее Ганц сказал: "Нетаниягу! Я не позволю тебе развязать первую гражданскую войну в Израиле в обмен на твое освобождение от суда! Я не позволю, чтобы ты превратил Израиль в диктатуру - ни в в характере государства, ни в его нормах!”Далее Ганц прямо заявил о возможности формирования правительства Объединенным Арабским Списком, сказав, что Биби много раз шел на альянс с арабами - когда ему нужно было распустить Кнессет, или выбрать государственного контроллера. Биби позволено вступать в союз с Тиби, но он хочет, чтобы у него была на это монополия”.Ганц добавил: “Я наполнен оптимизмом относительно перспектив формирования правительства в ближайшем будущем. Я не будут рассказывать о подробностях наших контактов, с тем. чтобы предотвратить срыв переговоров”.Также депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Моше Яалон призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу пойти в отставку.Об этом он написал в своем обращении в Twitter.В частности, Яалон заявил, что глава правительства втянул страну в три избирательные кампании, чтобы избежать скамьи подсудимых."Биби, ты втянул Государство Израиль в три избирательные кампании, чтобы избежать скамьи подсудимых, и потерпел неудачу. Вместо того, чтобы признать потерю, ты подстрекаешь и упрекаешь своих сторонников, распространяешь ложь и призываешь к гражданской войне", – отметил Яалон.По его словам, у Нетаниягу есть выбор: пойти в оппозицию или подать в отставку, что глава правительства "должен был сделать давным-давно". "И пусть кто-то другой возглавит Ликуд", - констатировал он.