Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу отказался выполнить условие Бен-Гвира | Фото:07.03 19:54   MIGnews.com

Нетаниягу отказался выполнить условие Бен-Гвира

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отказался от предложения Итамара Бен-Гвир открыть Храмовую гору для евреев.

Об этом глава правительства заявил в субботу, 7 марта, передает Walla.

"Итамар Бен-Гвир обратился ко мне прямо перед выборами и сказал, что готов снять свою кандидатуру и поддержать "Ликуд", чтобы мы получили десятки тысяч голосов", – пояснил он.

Нетаниягу добавил, что для выполнения такого обещания Бен-Гвир выдвинул одно условие.

"Я одобряю молитвы евреев на Храмовой горе, которые могли бы зажечь Ближний Восток и обозлить против нас миллиард мусульман. Есть вещи, которые я не сделаю, чтобы выиграть выборы", – добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:15
Коронавирус добрался до Мальдив: популярный курорт закрыт
19:57
Нетаниягу: на борьбу с коронавирусом мобилизуют подростков
19:35
Ход Ха Шарон: хотел убить семью, но не знает, зачем  
19:14
ПА: число зараженных коронавирусом резко возросло
18:53
В Беларуси поделились хорошими новостями о коронавирусе
18:30
Из ПА массово вывозят иностранцев из-за коронавируса
18:02
Коронавирус в Италии: Папа Римский пошел на отчаянный шаг
17:38
Зеленский сравнил президентство с сериалом и прыщами
17:17
Франция: эпидемия коронавируса – неизбежна
16:42
Член ФАТХ посчитал Аббаса "психом" и угодил за решетку
16:17
Лайнер коронавируса: число погибших увеличилось до 7
15:55
Видео: в Китае обрушилась гостиница с людьми
15:26
Коронавирус: разработан уникальный тест для диагностики
15:04
Первый случай коронавируса на Мальте: заболела итальянка
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus