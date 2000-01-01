07.03 19:42 MIGnews.com

Нетаниягу: я победил на выборах и я никуда не уйду

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Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к народу.Нетаниягу, выступая в городе Петах-Тиква, прокомментировал законодательную инициативу партии Кахоль Лаван, которая пытается запретить ему сформировать правительство.Нетаниягу заявил: “Они пытаются украсть выборы через антидемократическую законодательную инициативу. Я вас уверяю - я никуда не уйду”.Нетаниягу также рассказал о том, что отказался от требования Итамара Бен-Гвир открыть Храмовую гору для евреев."Итамар Бен-Гвир обратился ко мне прямо перед выборами и сказал, что готов снять свою кандидатуру и поддержать "Ликуд", чтобы мы получили десятки тысяч голосов", – пояснил он.Нетаниягу добавил, что для выполнения такого обещания Бен-Гвир выдвинул одно условие."Я одобряю молитвы евреев на Храмовой горе, которые могли бы зажечь Ближний Восток и обозлить против нас миллиард мусульман. Есть вещи, которые я не сделаю, чтобы выиграть выборы", – добавил он.