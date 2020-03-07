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Яалон: Биби, у тебя есть выбор | Фото:07.03 21:19   MIGnews.com

Яалон: Биби, у тебя есть выбор: отставка или оппозиция

Депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Моше Яалон призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу пойти в отставку.

Об этом он написал в своем обращении в Twitter.

В частности, Яалон заявил, что глава правительства втянул страну в три избирательные кампании, чтобы избежать скамьи подсудимых.

"Биби, ты втянул Государство Израиль в три избирательные кампании, чтобы избежать скамьи подсудимых, и потерпел неудачу. Вместо того, чтобы признать потерю, ты подстрекаешь и упрекаешь своих сторонников, распространяешь ложь и призываешь к гражданской войне", – отметил Яалон.

По его словам, у Нетаниягу есть выбор: пойти в оппозицию или подать в отставку, что глава правительства "должен был сделать давным-давно". "И пусть кто-то другой возглавит Ликуд", - констатировал он.




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