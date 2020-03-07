07.03 21:19 MIGnews.com

Яалон: Биби, у тебя есть выбор: отставка или оппозиция

ביבי, גררת את מדינת ישראל לשלוש מערכות בחירות, כדי להמלט מספסל הנאשמים, ונכשלת. במקום להודות בהפסד, אתה מסית וממריד את תומכיך, תוך הפצת שקרים, וקורא למלחמת אחים. — משה 'בּוֹגִי' יעלון (@bogie_yaalon) March 7, 2020

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутат Кнессета от "Кахоль Лаван" Моше Яалон призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу пойти в отставку.Об этом он написал в своем обращении в Twitter.В частности, Яалон заявил, что глава правительства втянул страну в три избирательные кампании, чтобы избежать скамьи подсудимых."Биби, ты втянул Государство Израиль в три избирательные кампании, чтобы избежать скамьи подсудимых, и потерпел неудачу. Вместо того, чтобы признать потерю, ты подстрекаешь и упрекаешь своих сторонников, распространяешь ложь и призываешь к гражданской войне", – отметил Яалон.По его словам, у Нетаниягу есть выбор: пойти в оппозицию или подать в отставку, что глава правительства "должен был сделать давным-давно". "И пусть кто-то другой возглавит Ликуд", - констатировал он.