Кахоль Лаван и НДИ обещают сформировать правительство
Законодатели от партий "Кахоль Лаван" и НДИ пообещали сформировать правительство без премьер-министра Биньямина Нетаниягу по итогам выборов.
Они заверили, что четвертого раунда выборов не будет, несмотря на сохранность политического тупика, передает Тhe Times of Israel.
"На этот раз Ганц присягнет правительству", – сказал член "Кахоль Лаван" Асаф Замир, выразив уверенность, что они смогут сформировать коалицию.
По его словам, "Кахоль Лаван" не собирается заседать в правительстве с "Объединенным Арабским Списком", но может работать с партией.
"Я еще раз повторяю, что мы не будем участвовать в коалиции с Объединенным списком", – сказал Замир.
Выступая на том же мероприятии, депутат НДИ Эли Авидар пообещал, что не будет четвертого тура выборов, и посмеялся над Нетаниягу из-за того, что правый блок вновь не получил большинства.
"Это третья избирательная кампания, в которой Нетаниягу провалился, и любой, у кого упало чувство собственного достоинства, уже ушел бы. Единственный вариант, который есть на данный момент у Нетаниягу – это сделка о признании вины", – сказал Авидар.