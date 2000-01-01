Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Кахоль Лаван и НДИ обещают сформировать правительство | Фото:07.03 17:07   MIGnews.com

Кахоль Лаван и НДИ обещают сформировать правительство

Законодатели от партий "Кахоль Лаван" и НДИ пообещали сформировать правительство без премьер-министра Биньямина Нетаниягу по итогам выборов.

Они заверили, что четвертого раунда выборов не будет, несмотря на сохранность политического тупика, передает Тhe Times of Israel.

"На этот раз Ганц присягнет правительству", – сказал член "Кахоль Лаван" Асаф Замир, выразив уверенность, что они смогут сформировать коалицию.

По его словам, "Кахоль Лаван" не собирается заседать в правительстве с "Объединенным Арабским Списком", но может работать с партией.

"Я еще раз повторяю, что мы не будем участвовать в коалиции с Объединенным списком", – сказал Замир.

Выступая на том же мероприятии, депутат НДИ Эли Авидар пообещал, что не будет четвертого тура выборов, и посмеялся над Нетаниягу из-за того, что правый блок вновь не получил большинства.

"Это третья избирательная кампания, в которой Нетаниягу провалился, и любой, у кого упало чувство собственного достоинства, уже ушел бы. Единственный вариант, который есть на данный момент у Нетаниягу – это сделка о признании вины", – сказал Авидар.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:42
Член ФАТХ посчитал Аббаса "психом" и угодил за решетку
16:17
Лайнер коронавируса: число погибших увеличилось до 7
15:55
Видео: в Китае обрушилась гостиница с людьми
15:26
Коронавирус: разработан уникальный тест для диагностики
15:04
Первый случай коронавируса на Мальте: заболела итальянка
14:38
Лидер правящей партии Италии заражен коронавирусом
14:13
15 американских туристов в Бейтлехем помещены под карантин
13:43
В Twitter Беннетта появился палестинский флаг и гимн Турции
13:16
Второй иранский законодатель скончалась от коронавируса
12:42
Убийство в Ход Ха Шарон: подозреваемый выписан из больницы
12:16
Филиппины: чрезвычайная ситуация из-за коронавируса
11:50
Пресс-конференция по коронавирусу: доктора высмеяли в сети
11:11
Высокопоставленный иранский командир убит в Сирии
10:49
Тысяча солдат ЦАХАЛа на карантине из-за коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus