07.02 09:10 MIGnews.com
Нетаниягу: репатрианты из Эфиопии и РФ возвращаются в Ликуд
В "Ликуд" постепенно возвращаются эфиопские и российские репатрианты.
Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на митинге партии в Хадере, передает The Jerusalem Post
.
Глава правительства пояснил, что депутат Гади Еваркан является прямым свидетельством поддержки "Ликуда" со стороны репатриантов из Эфиопии и России.
Напомним, что Еваркан ранее был на 33 месте в списке "Кахоль Лаван". В январе поточного года он перешел
в партию Нетаниягу. Премьер-министр тепло встретил депутата-репатрианта из Эфиопии.
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