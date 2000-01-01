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Нетаниягу: репатрианты из Эфиопии и РФ возвращаются в Ликуд | Фото:07.02 09:10   MIGnews.com

Нетаниягу: репатрианты из Эфиопии и РФ возвращаются в Ликуд

В "Ликуд" постепенно возвращаются эфиопские и российские репатрианты.

Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу на митинге партии в Хадере, передает The Jerusalem Post.

Глава правительства пояснил, что депутат Гади Еваркан является прямым свидетельством поддержки "Ликуда" со стороны репатриантов из Эфиопии и России.

Напомним, что Еваркан ранее был на 33 месте в списке "Кахоль Лаван". В январе поточного года он перешел в партию Нетаниягу. Премьер-министр тепло встретил депутата-репатрианта из Эфиопии.


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