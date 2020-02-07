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Ганц: Нетаниягу меняет глав Минобороны, как носки | Фото:07.02 17:09   MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу меняет глав Минобороны, как носки

Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в потере контроля над ситуацией с безопасностью.

Соответствующее заявление на фоне трех терактов и постоянных нападений из Газы при помощи воздушных шаров со взрывчаткой он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"Ситуация с безопасностью в последние несколько дней лишь подчеркивает то, что все уже почувствовали: Нетаниягу теряет контроль и действует безответственно", – написал Ганц.

Лидер "Кахоль Лаван" в очередной раз противопоставил себя израильскому премьеру в рамках предвыборной кампании, пообещав вести себя иначе.

"Он (Нетаниягу) превратил кабинет в цирк и меняет министров обороны, как носки, используя нашу внешнюю политику для своей политической кампании. В отличие от него, я буду ответственно управлять политикой безопасности Израиля и верну сдерживающий фактор", – подчеркнул он.



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