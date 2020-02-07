07.02 17:09 MIGnews.com

Ганц: Нетаниягу меняет глав Минобороны, как носки

המצב הביטחוני בימים האחרונים רק ממחיש את מה שכולם מרגישים: נתניהו מאבד שליטה ונוהג בחוסר אחריות. הוא הפך את הקבינט לקרקס, מחליף שרי ביטחון כמו גרביים ומכפיף את מדיניות החוץ לצרכי קמפיין. בשונה ממנו, אני אנהל את מדיניות הביטחון בצורה רצינית ואחראית ואדאג להחזיר את ההרתעה. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) February 7, 2020

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Председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в потере контроля над ситуацией с безопасностью.Соответствующее заявление на фоне трех терактов и постоянных нападений из Газы при помощи воздушных шаров со взрывчаткой он опубликовал в своем микроблоге в Twitter."Ситуация с безопасностью в последние несколько дней лишь подчеркивает то, что все уже почувствовали: Нетаниягу теряет контроль и действует безответственно", – написал Ганц.Лидер "Кахоль Лаван" в очередной раз противопоставил себя израильскому премьеру в рамках предвыборной кампании, пообещав вести себя иначе."Он (Нетаниягу) превратил кабинет в цирк и меняет министров обороны, как носки, используя нашу внешнюю политику для своей политической кампании. В отличие от него, я буду ответственно управлять политикой безопасности Израиля и верну сдерживающий фактор", – подчеркнул он.