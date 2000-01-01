07.02 10:40 MIGnews.com

Опрос: правый блок укрепляет позиции

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Если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, правый и левый блоки получили бы равное количество мандатов.Об этом свидетельствуют результаты нового опроса "Маагар Мохот", передает i24NEWS.Так, исследование показало, что правый и левый блоки получают по 57 мандатов, в то время как НДИ теряет позиции – всего шесть.Уточняется, что "Кахоль Лаван" опережает "Ликуд" на два мандата – 36 против 34 соответственно. "Объединенный Арабский Список" сохраняет 13 мандатов, блок "Авода-Гешер-Мерец" – 11, ШАС и "Ямина" – по 8, "Яадут а-Тора" – 7. Тем временем "Оцма Йехудит" не проходит барьер.