06.12 07:13 MIGnews.com

Опрос: правые приближаются к большинству

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Опрос, проведенные радиостанцией 103 FM демонстрирует усиление правого блока - несмотря на то, что “центристская” партия Кахоль Лаван получит больше мандатов, чем Ликуд.По данным опроса, если бы выборы прошли сегодня, Кахоль Лаван получил бы 34 мандата, а Ликуд - 32.Объединенный Арабский Список может рассчитывать на 12 мандатов, религиозная партия ШАС - на 8.Также восемь мандатов поулит Яадут А-Тора и Наш Дом - Израиль Авигдора Либермана. Ха Ямин Ха Хадаш получит 6 депутатских мест, и три партии получат по четыре места каждая - Демократический Союз, Авода-гешер и Ямина.Таким образом, состояние политического тупика продолжится - ни один блок не набирает 61 мандата в Кнессете. результаты правых, однако, несколько улучшатся - они получат 28 мандатов, по сравнению с нынешними 55 - без НДИ Авигдора Либермана. Левоцентристский блок с арабами получит 54 мандата. Либерман с восемью мандатами снова окажется в ситуации, когда от него будет зависеть судьба коалиции и страы.Тем временем, газета Маарив опубликовала другой опрос общественного мнения - о том, за кого будут голосовать израильтяне на выборах.Респондентам предложили два сценария. В первом во главе Ликуда стоит Биньямин Нетаниягу, во втором - Гидеон Саар.В первом случае Кахоль Лаван получает 35 мандатов, Ликуд - 33, Объединенный Арабский Список - 13, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, НДИ - 8, Ха Ямин Ха Хадаш - 6, Авода-Гешер - 4, Демократический Лагерь - 5, Еврейский Дом - Ихуд Леуми не смогут преодолеть избирательный барьер.В этом сценарии правый блок получает 54 мандата, левоцентристский блок -с Арабским Списком -58.В сценарии, когда во главе Ликуда стоит Саар Кахоль Лаван получает 35 мандатов, Ликуд - 31, Объединенный Арабский Список - 13, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, НДИ - 7, Ха Ямин Ха Хадаш - 6, Авода-Гешер - 5, Демократический Лагерь - 4, Еврейский Дом - Ихуд Леуми -4.В этом сценарии Ликуд получает меньше мандатов, но правый блок, в целом выигрывает два мандата и получает 56 мандатов, в то время как левый блок с арабскими фракциями -57.Самая ранняя дата проведения следующих выборов в Израиле – 25 февраля 2020 года.Такую информацию подтвердила генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес на пресс-конференции.По закону, если Кнессет будет распущен, когда истечет срок для формирования правительства, выборы должны состоятся 10 марта. По словам Адес, есть вероятность, что дата будет изменена, однако проведение выборов в Пурим действительно возможно. "Мы будем выполнять все, что решит Кнессет", – сказала Адес.