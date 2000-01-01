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Нетаниягу и Ганц грозят победить друг друга на выборах | Фото:06.12 18:16   MIGnews.com

Нетаниягу и Ганц грозят победить друг друга на выборах

Биньямин Нетаниягу и Бенни Ганц открыли предвыборную кампанию и обещают победить друг друга на выборах.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Премьер-министр и лидер "Кахоль Лаван" уже успели обменяться обвинениями в неспособности достичь компромисса и поклялись победить друг друга.

"На этот раз Нетаниягу пришел, чтобы сорвать соглашение. Он был не тем человеком, которого я знаю, а я знаю его очень хорошо. Несмотря на мои надежды, Нетаниягу не предлагал ничего нового, что могло бы предотвратить ненужные выборы. Он не согласился отказаться от иммунитета, и, конечно, не отказался от своего требования быть первым в ротации", – сказал Ганц о последней встрече.

Тем временем, Нетаниягу отметил, что страна приближается к ненужным выборам, а своего политического соперника назвал "маринованным".

"К моему сожалению, мы приближаемся к совершенно ненужным третьим выборам, которых никто из нас не хочет, но, если они будут навязаны нам, мы победим и выиграем по-крупному", — отметил премьер-министр.

Ранее юридический советник Кнессета Эяль Иннон заявил, что очередные выборы, которые становятся все вероятнее, состоятся 3 марта.


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