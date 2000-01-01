Кац: Саар хочет узурпировать власть

Министр иностранных дел Исраэль Кац раскритиковал Гидеона Саара за "попытку узурпировать власть" в "Ликуде".
Такое заявление он сделал 6 декабря, передает "Маарив".
"То, что делает Саар, это интригантство чистой воды, фактически он добивается того же, что и наши политические конкуренты, а именно – сместить Нетаниягу, который имеет абсолютную поддержку в "Ликуде", – отметил Кац.
По его словам, "Саар хочет узурпировать срок Нетаниягу в нынешнем Кнессете", однако ему никто не мешает баллотироваться на пост лидера партии в следующем Кнессете.
"Я еще раз повторюсь: если будут выборы, и нам не удастся сформировать правительство единства, тогда за короткий срок состоятся праймериз в руководстве "Ликуда". Тогда Саар сможет баллотироваться, как и любой другой депутат, и члены "Ликуда" смогут высказать свою позицию по данному вопросу", – подчеркнул Кац.