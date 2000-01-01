06.12 12:40 MIGnews.com

Сколько мандатов получит Ликуд с Гидеоном Сааром

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Газета Маарив опубликовала опрос общественного мнения о том, за кого будут голосовать израильтяне на выборах.Респондентам предложили два сценария. В первом во главе Ликуда стоит Биньямин Нетаниягу, во втором - Гидеон Саар.В первом случае Кахоль Лаван получает 35 мандатов, Ликуд - 33, Объединенный Арабский Список - 13, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, НДИ - 8, Ха Ямин Ха Хадаш - 6, Авода-Гешер - 4, Демократический Лагерь - 5, Еврейский Дом - Ихуд Леуми не смогут преодолеть избирательный барьер.В этом сценарии правый блок получает 54 мандата, левоцентристский блок -с Арабским Списком -58.В сценарии, когда во главе Ликуда стоит Саар Кахоль Лаван получает 35 мандатов, Ликуд - 31, Объединенный Арабский Список - 13, ШАС - 8, Яадут А-Тора - 7, НДИ - 7, Ха Ямин Ха Хадаш - 6, Авода-Гешер - 5, Демократический Лагерь - 4, Еврейский Дом - Ихуд Леуми -4.В этом сценарии Ликуд получает меньше мандатов, но правый блок, в целом выигрывает два мандата и получает 56 мандатов, в то время как левый блок с арабскими фракциями -57.