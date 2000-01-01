06.07 10:02 MIGnews.com

Моше Фейглин: союз с Беннетом, военный контроль над Газой

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Лидер партии Зеут Моше Фейглин сообщил о возможном союзе с партией Ха Ямин Ха Хадаш Нафтали Беннетом.Фейглин сообщил: “Мы провели исследования, и мы преодолеваем избирательный барьер. Я часами сидел с Беннетом, и я жду его решения. есть различные соображения. В любом случае, Зеут идет на выборы. Главное для нас - социальные и экономические проблемы, но нам важна и безопасность. Мы вернемся в Газу. Мы снова установим военное правление. Даже в Иудее и Самарии”.