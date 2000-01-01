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`Кахоль-Лаван` исключают слияние с другими партиями 06.07 21:22   MIGnews.com

"Кахоль-Лаван" исключают слияние с другими партиями

Третий списка партии "Кахоль-Лаван" Моше Яалон в субботу исключил возможность партии работать совместно с левоцентристами на сентябрьских выборах в Кнессет, поддерживая позицию второго номера в партии – Яира Лапида.

Разговоры о потенциальном левоцентристском альянсе выросли в последнюю неделю после возвращения в политику бывшего премьер-министра Эхуда Барака. Барак, который еще не дал название своей новой партии, по информации, стремится объединиться с "Аводой", "Мерецем" и "Кахоль-Лаван" под одной единой крышей.

Реакция "Казоль-Лаван" на перспективу объединиться с Бараком была неоднозначной. В то время как бывший начальник армии Габи Ашкенази сказал, что он открыт для этой идеи, Лапид отверг такую возможность.

"Нам не нужна связь с какой-либо партией", - сказал член Кнессета от партии "Казоль-Лаван" Моше Яалон на культурном мероприятии в Модиине. – "Нам это не нужно".

Яалон выразил уважение Бараку, но сказал, что бывший премьер "заинтересован в левых альянсах", в то время, как только "Кахоль-Лаван" являются альтернативой правительству".


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