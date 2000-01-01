06.03 11:22 MIGnews.com

Ликуд недосчитался места в Кнессете из-за Оцмы Йехудит

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Отказ лидера партии "Оцма Йехудит" Итамара Бен-Гвира выйти из предвыборной гонки стоило правому блоку как минимум одного места в Кнессете.Так, если бы ее голоса разделили бы между собой партии "Ликуд" и "Ямина", первый смог бы провести в Кнессет 37 депутатов, доведя общее число мест правого блока в парламенте до 59, сообщает интернет-издание Arutz Sheva.Мало того, в такой ситуации партия Бенни Ганца "Кахоль Лаван" провела бы на одного депутата меньше. Отметим, за партии, непрошедшие избирательный барьер в Кнессет, отдали свои голоса почти 40 тысяч израильтян, половина из которых голосовали именно за "Оцму Йехудит".