05.11 11:39 MIGnews.com

Ликуд потребует прямых выборов

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Глава фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоар призывает к прямым выборам премьер-министра - и утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу согласен с этой идеей.Зоар заявил об этом через день после того, как Нетаниягу отказался от этого проекта, предложенного лидером ШАС Арье Дери.Мики заявил: “Ликуд потребует прямых выборов и мы также потребуем отмены выходного дня в день выборов, с тем, чтобы не причинять ущерба израильской экономике”.По версии Зоара, идею поддерживает лидер Ямина Аелет Шакед. Шакед также говорит, что комитет Кнессета по законодательству уже начал работу над соответствующим законопроектом.Мики Зоар заявил: “Мы не хотим третьих выборов. Мы хотим, чтобы остался этот Кнессет, и мы будем требовать прямых выборов. Я не говорю, конечно, что таков конечное мнение Нетаниягу. Я лично полагаю, что все должно идти в этом направлении, и я думаю, что Нетаниягу, в конечном счете, с этим согласится”.На вопрос о том, почему, в таком случае, Нетаниягу отверг предложение Дери Зоар ответил: Я не думаю, что он сказал нет и я не думаю, что он сказал да. Я просто это знаю. Он размышляет над этим, что лучше для него и что что лучше для государства. Для меня идеальное решение - прямые выборы премьера без выходного дня. Это не будет стоить государству денег, и мы выйдем из этой ситуации политического шантажа за один день”.