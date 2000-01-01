Глава фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоар призывает к прямым выборам премьер-министра - и утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу согласен с этой идеей.
Зоар заявил об этом через день после того, как Нетаниягу отказался от этого проекта, предложенного лидером ШАС Арье Дери.
Мики заявил: “Ликуд потребует прямых выборов и мы также потребуем отмены выходного дня в день выборов, с тем, чтобы не причинять ущерба израильской экономике”.
По версии Зоара, идею поддерживает лидер Ямина Аелет Шакед. Шакед также говорит, что комитет Кнессета по законодательству уже начал работу над соответствующим законопроектом.
Мики Зоар заявил: “Мы не хотим третьих выборов. Мы хотим, чтобы остался этот Кнессет, и мы будем требовать прямых выборов. Я не говорю, конечно, что таков конечное мнение Нетаниягу. Я лично полагаю, что все должно идти в этом направлении, и я думаю, что Нетаниягу, в конечном счете, с этим согласится”.
На вопрос о том, почему, в таком случае, Нетаниягу отверг предложение Дери Зоар ответил: Я не думаю, что он сказал нет и я не думаю, что он сказал да. Я просто это знаю. Он размышляет над этим, что лучше для него и что что лучше для государства. Для меня идеальное решение - прямые выборы премьера без выходного дня. Это не будет стоить государству денег, и мы выйдем из этой ситуации политического шантажа за один день”.