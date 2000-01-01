Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ликуд потребует прямых выборов 05.11 11:39   MIGnews.com

Ликуд потребует прямых выборов

Глава фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоар призывает к прямым выборам премьер-министра - и утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу согласен с этой идеей.

Зоар заявил об этом через день после того, как Нетаниягу отказался от этого проекта, предложенного лидером ШАС Арье Дери.

Мики заявил: “Ликуд потребует прямых выборов и мы также потребуем отмены выходного дня в день выборов, с тем, чтобы не причинять ущерба израильской экономике”.

По версии Зоара, идею поддерживает лидер Ямина Аелет Шакед. Шакед также говорит, что комитет Кнессета по законодательству уже начал работу над соответствующим законопроектом.

Мики Зоар заявил: “Мы не хотим третьих выборов. Мы хотим, чтобы остался этот Кнессет, и мы будем требовать прямых выборов. Я не говорю, конечно, что таков конечное мнение Нетаниягу. Я лично полагаю, что все должно идти в этом направлении, и я думаю, что Нетаниягу, в конечном счете, с этим согласится”.

На вопрос о том, почему, в таком случае, Нетаниягу отверг предложение Дери Зоар ответил: Я не думаю, что он сказал нет и я не думаю, что он сказал да. Я просто это знаю. Он размышляет над этим, что лучше для него и что что лучше для государства. Для меня идеальное решение - прямые выборы премьера без выходного дня. Это не будет стоить государству денег, и мы выйдем из этой ситуации политического шантажа за один день”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:08
Кахоль Лаван: мы не получали предложения о прямых выборах
11:27
Убитого начальника центра "Э" по Ингушетии похоронили  
11:20
Левые осудили власть за безразличие к насилию в поселениях
11:09
Американские истребители модернизированы с помощью Израиля
11:08
Мария Гайдар рассказала, что ее выгоняют в Россию
11:02
"Забраковать показания Хефеца и расследовать следователей"
10:47
Из тюрьмы в ЦАХАЛ: история будущего офицера
10:30
США создают новые базы в нефтеносных районах Сирии
10:21
Либерман: НДИ не идет на компромисс - это бессмыслица
09:55
Резкий рост производства обогащенного урана в Иране
09:54
Палестинские полицейские солдату: убирайся домой к маме  
09:10
"Израилю следует готовиться к третьим выборам"
09:02
SDF: Турция защищала лидера "Исламского государства"
08:44
Rammstein выпустили духи с ароматом кокаина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus