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Опрос: `мега-альянс` правых принесет всего 19 мест 05.07 09:20   MIGnews.com

Опрос: "мега-альянс" правых принесет 19 мандатов

Опрос, проведенный Институтом Магара-Мохота для газеты Israel Hayom, показывает, что без Авигдора Либермана правый блок не сможет преодолеть порог в 61 место в Кнессете для формирования правительства, и получит всего 56 мест.

В этом опросе Ликуд получает 31 место, Кахоль Лаван – 30, Авода – 8 мест, а у новой партии Эхуда Барака только 4 места.

Союз правых партий получает 8 мест в рамках опроса, у ШАСа есть 6, у Яадут А-Торы – 7 мест. Мерец выигрывает 6 мест, Новые Правые Нафтали Беннета имеют 4 места, у "Наш Дом Израиль" 7 мест, и Объединенный Арабский Список выигрывает 9 мест.

Опрос показал, что при объединении Бейт ха-Иегуди, Ихуд Леуми, Оцма Йехудит, Ха Ямин Ха Хадаш и Зеут, они займут всего 19 мест в Кнессете. При таком сценарии это скажется на Ликуде, который выиграет всего 25 мест, а правый блок все равно не преодолеет 61-местный порог без Либермана.

Опрос был проведен среди 507 респондентов, среди взрослого населения Израиля. Ошибка выборки составляет 4,3%.


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