Перец готов уступить первенство Бараку

Вновь избранный лидер партии Авода Амир Перец готов сделать все возможное для создания большого левого блока в преддверии предстоящих сентябрьских выборов.
По данным Times of Israel, 4 июля он дал понять, что готов отойти в сторону, чтобы бывший премьер-министр Эхуд Барак возглавил объединенный список двух партий.
Перец и Барак ранее оба возглавляли Аводу. Второй, в частности, лишил первого контроля над партией в 2007 году. Также они оба выполняли обязанности министра обороны.
"Создание блока, который открывает возможности для коалиции с дополнительными партиями, является моей главной целью", – сказал Перец.
Он также добавил, что открыт для идеи быть вторым в очереди на совместном листе с новой партией Барака.
"Я рассмотрю любую меру, которая пойдет на пользу стране, которая предоставит шанс выстроить большой политический блок, который заменит правительство Нетаниягу. Меня интересует, как создать альтернативу выборам, идеологическую альтернативу. Обе вещи должны объединиться. Это то, что я имею в виду, и мы непременно рассмотрим, как лучше", – подчеркнул он.
Напомним, согласно последним данным опроса, партия Барака не преодолеет избирательный барьер на выборах. Ликуд получил 32 мандата, Кахоль Лаван – 31, а Объединенный Арабский Список может рассчитывать на 12 мандатов.