05.07 20:27 MIGnews.com

Выборы могут не состоятся если не сформируется коалиция

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Соратник премьер-министра Биньямина Нетаниягу по партии "Ликуд" заявил в пятницу, 5 июля, что израильтянам не придется идти на выборы в третий раз менее чем за год. Правда это будет возможно, если действующий премьер-министр снова не сформирует правительство после сентябрьских выборов в Кнессет.Нетаниягу было поручено создать коалицию в Кнессете после выборов в апреле, но он не смог собрать правящее большинство до истечения срока. Согласно израильскому законодательству, если назначенный премьер-министр не может сформировать правительство до истечения установленного срока, мандат возвращается президенту, который поручает это сделать другому законодателю. Однако по инициативе Нетаниягу Кнессет вместо этого проголосовал за роспуск за несколько минут до истечения срока в конце мая и назначил новые выборы.Мики Зоар, инициатор законопроекта о роспуске Кнессета, заявил, что такое законодательство не будет введено снова, если усилия Нетаниягу по созданию коалиции не принесут плодов после выборов 17 сентября.