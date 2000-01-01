Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Выборы могут не состоятся если не сформируется коалиция 05.07 20:27   MIGnews.com

Выборы могут не состоятся если не сформируется коалиция

Соратник премьер-министра Биньямина Нетаниягу по партии "Ликуд" заявил в пятницу, 5 июля, что израильтянам не придется идти на выборы в третий раз менее чем за год. Правда это будет возможно, если действующий премьер-министр снова не сформирует правительство после сентябрьских выборов в Кнессет.

Нетаниягу было поручено создать коалицию в Кнессете после выборов в апреле, но он не смог собрать правящее большинство до истечения срока. Согласно израильскому законодательству, если назначенный премьер-министр не может сформировать правительство до истечения установленного срока, мандат возвращается президенту, который поручает это сделать другому законодателю. Однако по инициативе Нетаниягу Кнессет вместо этого проголосовал за роспуск за несколько минут до истечения срока в конце мая и назначил новые выборы.

Мики Зоар, инициатор законопроекта о роспуске Кнессета, заявил, что такое законодательство не будет введено снова, если усилия Нетаниягу по созданию коалиции не принесут плодов после выборов 17 сентября.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:02
Германия оштрафовала Facebook на 2 млн евро
22:03
Парализованные руки можно восстановить
21:22
Электроскутеры делают Тель-Авив одновременно и адом, и раем
19:32
Ополченцы сливаются с силами безопасности Ирака
19:10
Детей китайских мусульман забирают от родителей
18:40
Нетаниягу ослабил ограничения для сектора Газа
18:20
Погрузка С-400 для Турции начнется на следующей неделе
18:00
Экс-Мисс Ирака: Конфликт глубоко укоренился в антисемитизме
17:13
Доктор Майк оказал помощь аллергику на израильском рейсе
16:40
ЕС попросил Израиль о помощи из-за миграционного кризиса
16:29
Иранские террористы шпионят за израильтянами в Германии
16:20
ХАМАС: Мы готовы к расширению конфликта с Израилем
15:43
Иранский командующий: Мы захватим британское судно в ответ
15:15
Европа по примеру Трампа может выйти из соглашения с Ираном
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus