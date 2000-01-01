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Ха Ямин Ха Хадаш объединяется с Еврейским Домом 05.06 09:02   MIGnews.com

Ха Ямин Ха Хадаш объединяется с Еврейским Домом

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что достигнута договоренность об объединении партий Ха Ямин ха Хадаш, Еврейский Дом и Ихуд Леуми в “техническом блоке” на выборах в 22-й Кнессет.

Технический блок позволяет партиям-участницам после выборов в Кнессет выступать в качестве самостоятельных фракций. Нафтали Беннет не будет лидером нового блока и не будет первым номером в его списке.

В то же время, в партии Ха Ямин Ха Хадаш опровергли данное сообщение, заявив, что Нафтали Беннет “день и ночь борется за ценности новых правых, за ценности связей светских и верующих евреев” и о том, что “несмотря на то, что технический блок возможен, есть моральные границы, которые невозможно переступить”.


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