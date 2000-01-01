Четверка в гонке и слухи: кого может назначить Нетаниягу
Поскольку в Израиле будут проходить выборы (17 сентября), и т.к. не ожидается, что министры будут назначены до конца октября или в начале ноября, ходят слухи о возможных временных назначениях.
Наиболее желательная должность - это министр юстиции.
Говорят, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который стал вчера исполняющим обязанности министра юстиции после ухода Айелет Шакед, рассматривает вопрос о назначении министра иностранных дел Амира Охана, министра по вопросам окружающей среды Зеева Элькина, министра регионального сотрудничества Цахи Анегби и заместителя министра иностранных дел Ципи Хотовели для четырех стран сроком на месяц, пишет Timesofisrael.
Слухи также касаются двух дипломатических назначений, рассматриваемых в кругу премьер-министра: бывший министр связи Ликуда Айюб Кара в качестве посла в Египте и нынешний министр общественной безопасности Гилад Эрдан в качестве следующего посла в ООН.