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Штайниц был бы рад видет Шакед в `Ликуде` 05.06 12:58   MIGnews.com

Штайниц был бы рад видеть Шакед в "Ликуде"

Министр энергетики Юваль Штайниц ("Ликуд") высоко оценил уходящую в отставку министра юстиции Аелет Шакед (Ха Ямин Ха Хадаш), похвалив ее работу в министерстве юстиции и заявив, что она станет "избирательным активом" либо в его партии "Ликуд", либо в "Союз правых партий", который она может возглавить на выборах 17 сентября.

"Я думаю, что Айелет Шакед проделала очень хорошую работу в министерстве юстиции, и что она определенно является выдающейся фигурой и избирательным активом", - сказал Штайниц.

"Я был бы счастлив увидеть Шакеда в "Ликуде" или в качестве главы "Союза правых партий". Но укрепит "Ликуд" премьер-министр".

Шакед, которая была министром юстиции даже после потери своего места в Кнессете в апреле, была уволена из правительства в это воскресенье, а ее увольнение вступило в силу во вторник.

Штайниц сказал, что новый министр, скорее всего, будет назначен в ближайшие несколько дней или на следующей неделе, пишет Israelnationalnews.

"Я не знаю, когда будет выбран новый министр. Я могу только сказать, что это будет в ближайшие дни или в течение следующей недели. На мой взгляд, Ярив Левин - достойный кандидат, но я понимаю, что он не хочет временного назначения", - отметил он.


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