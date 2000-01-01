Министр энергетики Юваль Штайниц ("Ликуд") высоко оценил уходящую в отставку министра юстиции Аелет Шакед (Ха Ямин Ха Хадаш), похвалив ее работу в министерстве юстиции и заявив, что она станет "избирательным активом" либо в его партии "Ликуд", либо в "Союз правых партий", который она может возглавить на выборах 17 сентября.
"Я думаю, что Айелет Шакед проделала очень хорошую работу в министерстве юстиции, и что она определенно является выдающейся фигурой и избирательным активом", - сказал Штайниц.
"Я был бы счастлив увидеть Шакеда в "Ликуде" или в качестве главы "Союза правых партий". Но укрепит "Ликуд" премьер-министр".
Шакед, которая была министром юстиции даже после потери своего места в Кнессете в апреле, была уволена из правительства в это воскресенье, а ее увольнение вступило в силу во вторник.
Штайниц сказал, что новый министр, скорее всего, будет назначен в ближайшие несколько дней или на следующей неделе, пишет Israelnationalnews.
"Я не знаю, когда будет выбран новый министр. Я могу только сказать, что это будет в ближайшие дни или в течение следующей недели. На мой взгляд, Ярив Левин - достойный кандидат, но я понимаю, что он не хочет временного назначения", - отметил он.