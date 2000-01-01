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Анегби не знает о вхождении Шакед в Ликуд 05.06 12:15   MIGnews.com

Анегби не знает о вхождении Шакед в Ликуд

Министр Цахи Анегби из партии "Ликуд" прокомментировал о возможное включение Айелет Шакед, ранее состоящей в Ха Ямин Ха Хадаш, в список "Ликуд". По его словам, информация не соответствуют действительности.

Анегби утверждает, что он не понимает, почему люди продолжают говорить о вступлении Шакед в партию, тем более что Шакед никогда публично не объявляла о своем намерении. "Нелогично, чтобы партия, получившая один миллион и двести тысяч голосов, принимала лидеров партии, которая не завоевала доверия избирателей", - сказал Анегби, пишет JPost.

По словам Анегби , чтобы войти в "Ликуд", человек должен сначала объявить, что он/она выступает за "Ликуд", присоединиться к миссии "Ликуда" и быть в унисон с лидерами группы.


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