05.03 19:31 MIGnews.com

Принесение присяги депутатов Кнессета пройдет без публики

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Церемония присяги депутатов Кнессета 23-го созыва состоится 16 марта без зрителей.На соответствующий шаг было решено пойти из-за опасений распространения коронавируса в соответствии с новыми директивами Министерства здравоохранения.Так, праздничный прием в честь принесения присяги отменяется. Таким образом, Кнессет не будет приглашать на мероприятие дипломатов, бывших депутатов или представителей общественности.Будет разрешено присутствовать только родственникам депутатов. Кроме того, туры по парламенту будут отменены, начиная с воскресенья.