05.03 19:20 MIGnews.com

Лапид: Нетаниягу провалился

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Депутат "Кахоль Лаван" Яир Лапид прокомментировал окончательные неофициальные результаты выборов в Кнессет, согласно которым правый блок получает только 58 мандатов.По его словам, итоги свидетельствуют о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу "провалился", передает The Times of Israel."В третий раз подряд Нетаниягу потерпел неудачу. Как он уже говорил много раз, "большинство правит", и большинство постановило, что он… не может быть премьер-министром с обвинительным актом. Мы приложим все усилия, чтобы сформировать широкое правительство во главе с Бенни Ганцем", – прокомментировал Лапид.Он поблагодарил избирательную комиссию, которая наблюдала за голосованием, и пообещал, что его партия сделает все, "чтобы не было четвертых выборов".