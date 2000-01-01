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Результат выборов: Ликуд – 36, тупик сохраняется | Фото:05.03 18:43   MIGnews.com

Результат выборов: Ликуд – 36, тупик сохраняется

Вечером, 5 марта, Центральная избирательная комиссия опубликовала окончательные неофициальные итоги выборов.

"Ликуд" – 36, "Кахоль Лаван" – 33, "Объединенный Арабский Список" – 15, ШАС – 9, "Яадут А-Тора" – 7, НДИ – 7, блок "Авода-Гешер-Мерец" – 7, "Ямина" – 6.

В сумме правый блок набирает 58 мандатов. Политический тупик сохраняется. Официальные окончательные результаты будут опубликованы на следующей неделе.

Руководство "Ликуда" обратилось в ЦИК с просьбой пересмотреть все протоколы и листы голосования "с целью проверки результатов и обнаружения ошибок".

Не позднее 17 марта президент Реувен Ривлин объявит, кто из кандидатов должен будет попытаться сформировать правительство. Консультации начнутся после получения протокола с результатами выборов.

Если один из кандидатов получит рекомендацию 61 депутата, он автоматически получит право формировать правительство. В противном случае президент должен сам выбрать, кто имеет наибольшие шансы выполнить поставленную задачу.

Кандидат будет иметь в распоряжении 28 дней для формирования коалиции. В случае необходимости он имеет право попросить дополнительные 14 дней.


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