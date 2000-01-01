Результат выборов: Ликуд – 36, тупик сохраняется

В сумме правый блок набирает 58 мандатов. Политический тупик сохраняется. Официальные окончательные результаты будут опубликованы на следующей неделе.
Руководство "Ликуда" обратилось в ЦИК с просьбой пересмотреть все протоколы и листы голосования "с целью проверки результатов и обнаружения ошибок".
Не позднее 17 марта президент Реувен Ривлин объявит, кто из кандидатов должен будет попытаться сформировать правительство. Консультации начнутся после получения протокола с результатами выборов.
Если один из кандидатов получит рекомендацию 61 депутата, он автоматически получит право формировать правительство. В противном случае президент должен сам выбрать, кто имеет наибольшие шансы выполнить поставленную задачу.
Кандидат будет иметь в распоряжении 28 дней для формирования коалиции. В случае необходимости он имеет право попросить дополнительные 14 дней.