05.03 18:40 MIGnews.com

Регев-Либерману: как вам не стыдно за откровенную ложь

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Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман якобы находится под контролем неких неизвестных сил, которые вынуждают его партию сотрудничать с депутатами "Объединенного арабского списка".Об этом в четверг, 5 марта, написала министр культуры и спорта Израиля Мири Регев в социальной сети Facebook, передает Arutz Sheva."Авигдор Либерман, вам не стыдно за себя? Это не ваша правда, вы лжете. Скажите нам, кого вы боитесь? Что с вами стало? Вы действительно решили поддержать закон Ахмада Тиби, призванный свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которого избрало большинство граждан? Что с вами? Расскажите всем, кто на самом деле вас контролирует", - написала Регев.Она также напомнила лидеру НДИ его обещание никогда не участвовать в формировании правительства меньшинства."Если вы забыли, что писали в книге "Моя правда", то я вам напомню: вы сказали, что не будете участвовать в правительстве меньшинства с Тиби. Вы говорили, что не поддержите законы, принимаемые против отдельных политиков. Так что же случилось? Разбудите своих друзей и проснитесь сами. У нас пытаются украсть результаты выборов, фактически отменяя голоса израильтян", – резюмировала министр.