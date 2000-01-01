Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Регев-Либерману: как вам не стыдно за откровенную ложь | Фото:05.03 18:40   MIGnews.com

Регев-Либерману: как вам не стыдно за откровенную ложь

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман якобы находится под контролем неких неизвестных сил, которые вынуждают его партию сотрудничать с депутатами "Объединенного арабского списка".

Об этом в четверг, 5 марта, написала министр культуры и спорта Израиля Мири Регев в социальной сети Facebook, передает Arutz Sheva.

"Авигдор Либерман, вам не стыдно за себя? Это не ваша правда, вы лжете. Скажите нам, кого вы боитесь? Что с вами стало? Вы действительно решили поддержать закон Ахмада Тиби, призванный свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которого избрало большинство граждан? Что с вами? Расскажите всем, кто на самом деле вас контролирует", - написала Регев.

Она также напомнила лидеру НДИ его обещание никогда не участвовать в формировании правительства меньшинства.

"Если вы забыли, что писали в книге "Моя правда", то я вам напомню: вы сказали, что не будете участвовать в правительстве меньшинства с Тиби. Вы говорили, что не поддержите законы, принимаемые против отдельных политиков. Так что же случилось? Разбудите своих друзей и проснитесь сами. У нас пытаются украсть результаты выборов, фактически отменяя голоса израильтян", – резюмировала министр.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:20
Лапид: Нетаниягу провалился
19:08
Израиль: число зараженных коронавирусом достигло 16
19:01
ЦАХАЛ запретил персоналу покидать Израиль из-за коронавируса
18:19
ПА о коронавирусе в Бейтлехеме: без паники
17:58
Решение Либермана полностью изменило политическое уравнение
17:37
Власти Ирана убили 23 ребенка подавляя протесты
17:16
Lufthansa решила не летать в Израиль из-за коронавируса
16:55
Госдеп США одобрил возможную продажу самолетов Израилю
16:34
Путин обсудил с членами СБ РФ ситуацию в Идлибе
16:13
Минздрав о коронавирусе: не верьте в фейки
15:52
В РФ найдены бесхозные скотомогильники с сибирской язвой
15:31
Идлиб не отразится на российско-турецких отношениях
15:10
Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе
14:49
Швейцария подтвердила первую смерть от коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus