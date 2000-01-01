Регев-Либерману: как вам не стыдно за откровенную ложь
Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман якобы находится под контролем неких неизвестных сил, которые вынуждают его партию сотрудничать с депутатами "Объединенного арабского списка".
Об этом в четверг, 5 марта, написала министр культуры и спорта Израиля Мири Регев в социальной сети Facebook, передает Arutz Sheva.
"Авигдор Либерман, вам не стыдно за себя? Это не ваша правда, вы лжете. Скажите нам, кого вы боитесь? Что с вами стало? Вы действительно решили поддержать закон Ахмада Тиби, призванный свергнуть премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которого избрало большинство граждан? Что с вами? Расскажите всем, кто на самом деле вас контролирует", - написала Регев.
Она также напомнила лидеру НДИ его обещание никогда не участвовать в формировании правительства меньшинства.
"Если вы забыли, что писали в книге "Моя правда", то я вам напомню: вы сказали, что не будете участвовать в правительстве меньшинства с Тиби. Вы говорили, что не поддержите законы, принимаемые против отдельных политиков. Так что же случилось? Разбудите своих друзей и проснитесь сами. У нас пытаются украсть результаты выборов, фактически отменяя голоса израильтян", – резюмировала министр.