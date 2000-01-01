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Решение Либермана полностью изменило политическое уравнение | Фото:05.03 17:58   MIGnews.com

Решение Либермана полностью изменило политическое уравнение

Решение фракции "Наш дом Израиль" в Кнессете поддержать законопроект о запрете формировать правительство любому депутату, в отношении которого ведется уголовное следствие, может полностью перевернуть политическое уравнение.

Так, в четверг, 5 марта, лидер НДИ Авигдор Либерман подтвердил соответствующую позицию своей партии.

Соответствующее решение означает, что законопроект, который в среду, 4 марта, поддержал председатель партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, имеет таки шансы пройти голосование в Кнессете.

Стоит отметить, что соответствующий закон может быть представлен на рассмотрение парламента лишь после приведения новоизбранных депутатов к присяге, что должно произойти примерно через две недели.

В свою очередь политики из правого блока осудили проект закона, утверждая, что он специально разработан, чтобы не позволить действующему премьер-министру Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.


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