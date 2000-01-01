05.03 20:25 MIGnews.com

"Кахоль Лаван" победил на карантинных спецучастках

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Большинство избирателей, голосовавших на выборах в Кнессет на специальных карантинных участках для потенциально зараженных коронавирусом пациентов, отдали свои голоса за партию "Кахоль Лаван", лидером которой является Бенни Ганц.Так, на 12 спецучастках проголосовали 4073 человека, находившихся на карантине после возвращения из стран, пострадавших от вспышки смертоносной инфекции, сообщает интернет-издание The Times of IsraelСтоит отметить, что пациентов, заражение коронавирусом которых было подтверждено официально, к участию в голосовании не допустили вовсе.В итоге голоса избирателей распределились следующим образом: за "Кахоль Лаван" проголосовали 2,086 человек, тогда как за "Ликуд" лишь 1020.