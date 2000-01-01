Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











`Кахоль Лаван` победил на карантинных спецучастках | Фото:05.03 20:25   MIGnews.com

"Кахоль Лаван" победил на карантинных спецучастках

Большинство избирателей, голосовавших на выборах в Кнессет на специальных карантинных участках для потенциально зараженных коронавирусом пациентов, отдали свои голоса за партию "Кахоль Лаван", лидером которой является Бенни Ганц.

Так, на 12 спецучастках проголосовали 4073 человека, находившихся на карантине после возвращения из стран, пострадавших от вспышки смертоносной инфекции, сообщает интернет-издание The Times of Israel

Стоит отметить, что пациентов, заражение коронавирусом которых было подтверждено официально, к участию в голосовании не допустили вовсе.

В итоге голоса избирателей распределились следующим образом: за "Кахоль Лаван" проголосовали 2,086 человек, тогда как за "Ликуд" лишь 1020.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:52
В украинском СНБО назвали свою версию вспышки коронавируса
20:50
Арабы: На первых выборах - 10 мандатов, на четвертых -18!
20:37
Число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 17
20:12
Коронавирус: власти Ирана занижают количество погибших
20:04
ВОЗ: наличные деньги могут распространять коронавирус
19:43
Зоар: мы разочарованы результатами выборов, но не паникуем
19:31
Принесение присяги депутатов Кнессета пройдет без публики
19:20
Лапид: Нетаниягу провалился
19:08
Израиль: число зараженных коронавирусом достигло 16
19:01
ЦАХАЛ запретил персоналу покидать Израиль из-за коронавируса
18:40
Регев-Либерману: как вам не стыдно за откровенную ложь
18:19
ПА о коронавирусе в Бейтлехеме: без паники
17:58
Решение Либермана полностью изменило политическое уравнение
17:37
Власти Ирана убили 23 ребенка подавляя протесты
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus