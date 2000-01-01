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Зоар: мы разочарованы результатами выборов, но не паникуем | Фото:05.03 19:43   MIGnews.com

Зоар: мы разочарованы результатами выборов, но не паникуем

Официальные результаты третьих за год выборов в Кнессет разочаровали представителей правого блока, которые на основании данных экситполлов рассчитывали получить в 61 место в парламенте.

Об этом в среду, 4 марта, заявил глава фракции "Ликуд" в Кнессете Мики Зоар, передает интернет-издание Arutz Sheva.

"Мы не паникуем, но безо всяких сомнений, результаты экзитполлов свидетельствовали, что мы можем рассчитывать на 61 место в парламенте, однако теперь политическое уравнение изменилось", - заявил Зоар.

По его словам, в "Ликуде", который возглавляет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, полагали, что официальные результаты голосования лишь подтвердят предварительные данные и позволят правому блоку провести в Кнессет количество депутатов, необходимое для формирования коалиции.

"Однако при наличии всего 58 или 59 кресел ситуация меняется. Мы уже прошли три трех избирательные кампании подряд. Пора уже начать работу во благо наших граждан и государства. Мы благодарны за дополнительные 250 тысяч голосов. Общественность верит в нас, что стало понятно, когда избиратели "Кахоль Лаван" изменили свое мнение и перешли на нашу сторону. Члены партии Бенни Ганца уже ищут способ, как не позволить действующему премьер-министру сформировать правительство, что и неудивительно", - подчеркнул политик.

Кроме того, Зоар отметил, что общественность получила подтверждение сотрудничества "Кахоль Лаван" и "Объединенного арабского списка", не позволить Нетаниягу возглавить правительство.

"Представьте: начинается очередной раунд боевых действий, а в этот момент кто-то из "Арабского списка" начинает выражать недовольство применением силы со стороны ЦАХАЛ. Мы проводили просто фантастическую и крайне ответственную политику в сфере безопасности, которую можно лишь поприветствовать. Текущее десятилетие стало лучшим для Израиля в плане безопасности, и оно стало возможным именно во времена Нетаниягу", - добавил председатель фракции "Ликуд".


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