05.03 12:37 MIGnews.com

За Объединенный Список проголосовали в 2 раза больше евреев

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На выборах 2 марта 2020 года Объединенный Арабский Список, в состав которого входят исламисты, коммунисты и палестинские националисты, получил на два мандата больше, чем на выборах в сентябре 2019 года.Это объясняется в первую очередь, увеличением явки арабских избирателей, но также и тем, что за Список проголосовали 20 тысяч евреев - в два раза больше, чем на прошлых выборах.В Рамат Ха-Шарон уровень поддержки Списка увеличился вдвое. В Герцлии, Гиватайме и Раанане за партию проголосовало более 1% избирателей.Среди голосовавших за коммунистов, исламистов и палестинских националистов - Ариэль Шендер, сын бывшего генерального прокурора Израиля. Ариэль сообщил, что раньше всегда голосовал за Мерец, но на этот раз раз решил голосовать за арабов “чтобы выразить свою солидарность с палестинкой публикой”. Шендер добавил: Создание альянса Гешер-Мерец-Авода было компромиссом, компромиссом левых. Я же хотел голосовать за ту партию, которая в наибольшей степени представляет мои интересы”.Шендер поведал, что большинство голосовавших за Объединенный Список - избиратели Мерец, но его старшая сестра , например, раньше голосовала за Ганца. После того, как она осознала, что Кахоль Лаван равнодушны к проблемам арабов, на этих выборах она также отдала свой голос за Объединенный Список.Другой избиратель Объединенного Списка - Эдит Лев из Хайфы пишет: "Для меня линией тектонического нарушения стала их попытка дисквалифицировать Хибу Язбек. Своим выбором я демонстрирую мою заводу об арабском меньшинстве. Обзывайте меня как угодно - не сионистской, не еврейкой, я думаю, что нам суждено здесь жить вместе, и мы должны найти путь к сосуществованию наших двух народов”.