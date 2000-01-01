Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











05.03 13:35   MIGnews.com

"У нас - большинство против Государства Нетаниягу"

Член Кнессета от Кахоль Лаван Офер Шелах заявил, что его партия будет “без колебаний” действовать против Биньямина Нетаниягу.

Шелах заявил: “В новом Кнессете есть большинство за Государство Израиль и против Государства Нетаниягу. Мы используем это большинство без всяких колебаний , стем. чтобы решительно победить в кампании за имидж страны. И каждый в блоке Нетаниягу, кто слышал, что он сказал вчера , и не выразил в связи с этим свое глубочайшее отвращение должен знать, что он - не на той стороне этой кампании”. 


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:49
Швейцария подтвердила первую смерть от коронавируса
14:28
Жалоба НДИ принята: главного сефардского раввина ждет суд
14:07
Американка путешествовала по Израилю с коронавирусом
13:58
Стартовала встреча лидеров РФ и Турции в Кремле
13:46
ТЕЦАВЕ Оболочка души
13:43
НДИ будет продвигать в Кнессете два законопроекта
13:25
Калифорния подтвердила первую смерть от COVID-19
12:59
Либерман поддержит закон дисквалификации Нетаниягу
12:55
Марафон в Ришон ле-Ционе отменен из-за коронавируса
12:37
За Объединенный Список проголосовали в 2 раза больше евреев
12:34
Маккаби могла заразить болельщиков
12:22
В Ухане умер мужчина, "излечившийся" от коронавируса
12:03
Слухи: Весь Израиль  - на карантине на 2 недели
12:01
Казни египетские: Иран атаковали полчища саранчи
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus