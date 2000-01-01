05.03 13:35 MIGnews.com

"У нас - большинство против Государства Нетаниягу"

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Член Кнессета от Кахоль Лаван Офер Шелах заявил, что его партия будет “без колебаний” действовать против Биньямина Нетаниягу.Шелах заявил: “В новом Кнессете есть большинство за Государство Израиль и против Государства Нетаниягу. Мы используем это большинство без всяких колебаний , стем. чтобы решительно победить в кампании за имидж страны. И каждый в блоке Нетаниягу, кто слышал, что он сказал вчера , и не выразил в связи с этим свое глубочайшее отвращение должен знать, что он - не на той стороне этой кампании”.