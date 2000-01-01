Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Бени Ганц: кто-то тут рано радовался 05.03 10:26   MIGnews.com

Бени Ганц: кто-то тут рано радовался

Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц, в свете трудностей формирования коалиционного правительства правых во главе с Нетаниягу опубликовал твит, в котором сообщает: “Кто тут рано радовался”.

Между тем, по сообщению 12-го канала израильского ТВ сообщает о том, что Кахоль Лаван “готовит Нетаниягу ловушку”.

"Ловушка" заключается в принятии закона, запрещающего лицам, против которых выдвинуты криминальные обвинения формировать правительство.

Кахоль Лаван, однако, может инициировать такой закон, у которого не будет ретроактивного действия - то есть его положения вступят в силу только после выборов в следующий Кнессет. Таким образом, Кахоль Лаван надеется избегнуть обвинений в том, что партия пытается провести “персональные законы” против Нетаниягу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:40
Мандельблитт: Охане не "шьют дело"
11:19
Маккаби в плей офф Евролиги
10:58
Коронавирус: Бейтлехем посетили зараженные туристы
10:37
ЦАХАЛ снес дома двух палестинских террористов  
10:20
В результате атаки ЦАХАЛа в Сирии убит иранский генерал
10:03
Амит Сегаль: я уничтожил шанс Нетаниягу на коалицию
09:47
Минздрав создал мобильное приложение о коронавирусе
09:26
El Al отменяет рейсы и увольняет сотни сотрудников
09:15
У коронавируса есть второй, более опасный штамм
08:54
ЦАХАЛ закрыл воздушное пространство над Голанами
08:13
Германия: вспышка коронавируса разрослась до пандемии
07:52
Учения ЦАХАЛ и армии США отменены из-за коронавируса
07:31
Турция: Евросоюз никто не шантажирует беженцами
07:20
Цена свержения Биби: Отмена закона о незаконной застройке
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus