05.03 10:26 MIGnews.com

Бени Ганц: кто-то тут рано радовался

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц, в свете трудностей формирования коалиционного правительства правых во главе с Нетаниягу опубликовал твит, в котором сообщает: “Кто тут рано радовался”.Между тем, по сообщению 12-го канала израильского ТВ сообщает о том, что Кахоль Лаван “готовит Нетаниягу ловушку”."Ловушка" заключается в принятии закона, запрещающего лицам, против которых выдвинуты криминальные обвинения формировать правительство.Кахоль Лаван, однако, может инициировать такой закон, у которого не будет ретроактивного действия - то есть его положения вступят в силу только после выборов в следующий Кнессет. Таким образом, Кахоль Лаван надеется избегнуть обвинений в том, что партия пытается провести “персональные законы” против Нетаниягу.