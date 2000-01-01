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Нетаниягу: Ганц - хороший парень, но не лидер | Фото:05.02 19:48   MIGnews.com

Нетаниягу: Ганц - хороший парень, но не лидер

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил на встрече своих сторонников в городе Раанана, где раскритиковал своего главного соперника главу "Кахоль Лаван" Бенни Ганца. Нетаниягу заявил, что "то, что мы (Ликуд) делаем за один час Ганц, не может сделать за один год".

"Мы привезли Нааму Иссахар домой, - сказал премьер-министр, - и мы всех вернем домой".

Израильтянка Наама Иссахар недавно была помилована и освобождена из российской тюрьмы после того, как ее признали виновной в контрабанде наркотиков.

"Бенни Ганц хороший парень, - сказал Нетаниягу, - но он не лидер."

Израилю проведет третьи выборы в течение года, поскольку ни один из главных кандидатов не смог сформировать коалицию.


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