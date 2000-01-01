05.01 10:05 MIGnews.com

Став Шафир передумала и просится обратно к Мерец

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Госпожа Став Шафир, “лидер партии зеленых”направила обширное письмо в адрес своего бывшего союзника , председателя партии Мерец Ницана Горовица.Госпожа Шафир провозгласила, что готова пойти на большие политические жертвы, и отказаться от второго места в предвыборном списке Мерец-Демократический Израиль в случае, если это место будет зарезервировано “для представителя арабской общины”, а ей, Шафир, выделят третье место в списке.Шафир также согласна с тем, чтобы Горовиц возглавлял “общий список Мерец, партии зеленых и Демократического Израиля”.По мнению Шафир, в предвыборную платформу общего списка должна быть включена “борьба за мир” на основании формулы “два государства для двух народов”, отделение государства от религии, “арабо-еврейская кооперация” и борьба за “социальное и экологическое (!) равенство”.Шафир также пишет о том, что предвыборная кампания будет организована пиарщиками Мерец а после выборов все участники списка займутся созданием “инфраструктуры объединенной левой демократической партии”.Шафир пишет о “тяжелой ответственности за будущее Израиля, лежащей на моих плечах и реальной опасности демонтажа Демократического Лагеря, что приведет к созданию правительства иммунитета Нетаниягу”.Шафир с горечью отмечает, что ее “щедрые предложения” и “значительные уступки, на которые пошла партия зеленых” не были с пониманием встречены в Мерец. Окружение Шафир сообщает о том, что та уже совершила ультимативную жертву - отказалась от поста сопредседателя Демократического Лагеря.Между тем, источники в самом Мерец сообщают, что второе место в списке Демократического Лагеря отводится вовсе не арабу, а Тамар Зандберг. На третьем месте будет Яир Голан из партии Эхуда Барака, Илан Гилон займет четвертое, а пятое предоставят Яссауи Фрейджу. Шафир, ежели захочет вернуться в лоно Демократического лагеря, может рассчитывать на шестое место - при том, что большинство опросов не дают Демократическому лагерю более четырех мандатов.Официально Мерец ответил на предложения Шафир так: “Мы готовы будем ответить на выдвинутые предложения в рамках дискуссии переговорных команд. то, что важно сейчас - это создание альянса Мерец-Авода, который должен будет справиться с существующими вызовами”.