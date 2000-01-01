04.11 07:23 MIGnews.com

Шакед ведет переговоры с Кахоль Лаван

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13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что Кахоль Лаван надеется расколоть правый блок, и перетянуть на свою сторону Аелет Шакед и Нафтали Беннета. Те могут рассчитывать на портфели министров в правительстве, которое на настоящий момент поддерживают 55 депутатов.Аелет Шакед предложат пост министра юстиции. Что предложат Беннету пока неизвестно -некую ”важную должность”. Предполагается, что министром обороны назначат или Авигдора Либермана или Габи Ашкенази.В последние дни Шакед провела встречи с рядом важных сановников Кахоль Лаван - Ави Ниссенкорном, Йоазом Ханделем, Цви Хаузером. Некоторые из этих встреч проходили в буфете Кнессета. Тем самым Шакед демонстративно показывает премьер-министру Нетаниягу свою готовность выйти из блока.Сегодня, 4 ноября , Нафтали Беннет должен провести новую встречу с Нетаниягу. Ранее сообщалось о том, что Нетаниягу рассматривает возможность назначить Беннета министром обороны.Кахоль Лаван якобы предлагает Беннету и Шакед присоединиться к коалицию во главе с Ганцем. В состав коалиции войдут Кахоль Лаван, Авода, Наш Дом - Израиль и Демократический лагерь.Ха Ямин Ха Хадаш не комментирует данную информацию. Кахоль Лаван заявила: “Команда переговорщиков Кахоль Лаван работает над формированием правительства единства во главе с двумя крупнейшими партиями. Мы не собираемся делить кресла, мы действуем согласно нашей идеологии, никаких постов никому не предлагалось, определенно посты не предлагались представителям малых партий”.