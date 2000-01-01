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`Либерман виноват в этом балагане` 04.11 10:28   MIGnews.com

"Либерман виноват в этом балагане"

Глава финансового комитета Кнессета Моше Гафни (Яадут А-Тора) дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Гафни подверг критике высказывания лидера Ямина Аелет Шакед, которая заявила, что харедим “должны пойти на компромиссы по вопросам отношения религии и государства.

Гафни заявил: “Я готов на компромиссы в отношении постов и ролей. Я не готов на компромиссы по более чувствительным проблемам.  Почему бы Аелет Шакед не пойти на компромиссы ради того, чтобы привести в коалицию Мерец. В конце концов, нам нужно единство?”

Гафни предупредил: "Третьи выборы  будут означать экономическую катастрофу. Наиболее наглядным примером является система здравоохранения, которая находится в состоянии экономического коллапса. Государство от это не сможет оправиться. это - экономическая катастроф".

Гафни также назвал и главного виновника происходящего: “Либерман на протяжении целого года не был ни правым, ни левым.  Он сидит на заборе, в то время как государство остановлено. Очень жаль, что медиа боится говорить об этом человеке по имени Либерман, потому что мы в этом балагане - из за него.  Я бы превратился в любимчика прессы, если бы я пошел с левыми”.


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