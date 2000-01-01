04.11 10:28 MIGnews.com

"Либерман виноват в этом балагане"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Глава финансового комитета Кнессета Моше Гафни (Яадут А-Тора) дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.Гафни подверг критике высказывания лидера Ямина Аелет Шакед, которая заявила, что харедим “должны пойти на компромиссы по вопросам отношения религии и государства.Гафни заявил: “Я готов на компромиссы в отношении постов и ролей. Я не готов на компромиссы по более чувствительным проблемам. Почему бы Аелет Шакед не пойти на компромиссы ради того, чтобы привести в коалицию Мерец. В конце концов, нам нужно единство?”Гафни предупредил: "Третьи выборы будут означать экономическую катастрофу. Наиболее наглядным примером является система здравоохранения, которая находится в состоянии экономического коллапса. Государство от это не сможет оправиться. это - экономическая катастроф".Гафни также назвал и главного виновника происходящего: “Либерман на протяжении целого года не был ни правым, ни левым. Он сидит на заборе, в то время как государство остановлено. Очень жаль, что медиа боится говорить об этом человеке по имени Либерман, потому что мы в этом балагане - из за него. Я бы превратился в любимчика прессы, если бы я пошел с левыми”.