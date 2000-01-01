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Нетаниягу поддерживают больше чем Ганца 04.07 06:49   MIGnews.com

Нетаниягу поддерживают больше, чем Ганца

В ходе опроса общественного мнения, проведенного компанией Хадашот респондентам задали вопрос о том, кого они хотели бы видеть премьер-министром страны.

На вопрос о том, кто более подходит на пост премьера, 40% опрошенных сообщили, что поддерживают Биньямина Нетаниягу, 30% – Бени Ганца, 21% ответил, что ни тот ни другой не подходят на пост, и 9% затруднились ответить.

Когда опрошенных попросили сделать выбор между Нетаниягу и Эхудом Бараком, 41% поддержал Нетаниягу и лишь 16% – Барака. 34% респондентов заявили, что на пост премьера не подходят ни тот, ни другой.

Опрос проводил Мано Гева. В опросе участвовали 600 израильтян в возрасте старше 16 лет.


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