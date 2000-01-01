04.07 06:34 MIGnews.com

Эхуд Барак не преодолеет избирательный барьер

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Через неделю после помпезной декларации о “возвращении в политику” бывшего премьер-министра Израиля и бывшего министра обороны Эхуда Барака был опубликован опрос общественного мнения, согласно которому его партия не преодолеет избирательный барьер.По данным опроса общественного мнения, проведенного компанией Хадашот, все еще не получившая названия партия Барака получит не более 3% голосов..Ликуд получает 32 мандата, Кахоль Лаван – 31. Объединенный Арабский Список может рассчитывать на 12 мандатов. Наиболее впечатляющих результатов, по мнению организаторов опроса, добьется партия "Наш Дом Израиль", которая может рассчитывать на 9 депутатских мандатов – почти в два раза больше, чем на последних выборах.Партия Авода во главе с Амиром Перецем несколько улучшит свои позиции и получит 8 мандатов. Религиозные партии ШАС и Яадут А-Тора получат по семь, Союз правых партий – пять, и Мерец – четыре.Партия Зеут Моше Фейглина, также как и безымянная партия Эхуда Барака, не преодолеют избирательный барьер.Если верить данному опросу общественного мнения, правый блок без партии "Наш Дом Израиль" Авигдора Либермана может рассчитывать на 56 мандатов, а левый – на 43. Авторы опроса исходят из предположения о том, что неизвестно, к кому присоединится НДИ с 9 мандатами и Объединенный Арабский Список с 12.В ходе опроса общественного мнения, проведенного компанией Хадашот, респондентам задали вопрос о том, кого они хотели бы видеть премьер-министром страны.На вопрос о том, кто более подходит на пост премьера, 40% опрошенных сообщили, что поддерживают на пост премьер-министра Биньямина Нетаниягу, 30% – Бени Ганца. 21% заявил, что ни тот ни другой не подходят на пост, и 9% затруднились с ответом.Когда опрошенных попросили сделать выбор между Нетаниягу и Эхудом Бараком, 41% поддержал Нетаниягу и лишь 16% – Барака. 34% опрошенных заявили, что на пост премьера не подходят ни тот, ни другой.Опрос проводил Мано Гева. В опросе участвовали 600 израильтян в возрасте старше 16 лет.