04.07 21:55 MIGnews.com

Юрисконсульт Кнессета: выборы не могут быть отменены

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Юрисконсульт Кнессета Эяль Йинон ответил на просьбу Став Шаффир (Авода) разъяснить закон. Она проявила интерес, после того, как спикер Кнессета Йоэль Эдельштейн выступил с инициативой заручиться поддержкой 80 депутатов парламента, чтобы отменить разгон Кнессета и сформировать правительство национального единства из Ликуда и Кахоль Лаван.“Разгон Кнессета и выборы 17 сентября не могут быть отменены, за исключением случая, если 80 депутатов проголосуют за предложение отложить выборы на ограниченное время из-за особых обстоятельств, препятствующих проведению выборов вовремя”, — написала Йинон Шаффир. “Это не имеет отношения к текущей ситуации”.Йинон написал, что закон о Кнессете — это не обычный законопроект, который может быть изменен, а конституционное законодательство. Он сказал, что избирательный процесс уже идет, поэтому было бы несправедливо его останавливать.Спикер подчеркнул, что ответ, который написал Йинон, не был полным юридическим решением, над которым он работал. Он решил не доводить до конца это правовое решение, потому что Эдельштейн уже объявил в Twitter в среду, что инициатива умерла. “К сожалению, не все сотрудничали, и поэтому мы не можем отменить выборы”.“Из-за заявления спикера Кнессета, что инициатива больше не будет осуществляться, вопрос стал теоретическим”, — пишет Йинон. “При таких обстоятельствах больше нет необходимости рассматривать вопрос всесторонне”.