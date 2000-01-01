04.07 17:10 MIGnews.com

Женщины-политики раскритиковали раввина Шломо Авинера

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Бывший депутат партии Бейт ха-Иегуди Шули Моалем-Рафаэли говорит, что “ошеломлена” поступком раввина Шломо Авинера. Он отверг кандидатуру Аелет Шакед как лидера единого правого крыла только потому, что она женщина.Член партии Кахоль Лаван Орна Барбивай, ставшая первой женщиной-главой ЦАХАЛа, говорит, что комментарии Авинера будут мотивировать женщин идти в политику. Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.В своем интервью в четверг Авинер заявил, что “в сложном мире политики нет места для женщин”.“Спасибо раввину Авинеру за то, что он напомнил мне, почему я занялась политикой”, – заявила телекомпании КАН член партии Кахоль Лаван Мики Хаимович.