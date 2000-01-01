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04.06 07:23   MIGnews.com

Ликуд: Смотрич может забыть о министерстве юстиции

Заявление лидера союза правых партий Бецалеля Смотрича о том, что “Израиль должен управляться в соответствии с законами Торы” делает невозможным его назначение на пост министра юстиции, говорят высокопоставленные сановник в Ликуде.

Газета Едиот Ахронот сообщает о том, что источники в Ликуде говорят: "Смотрич может забыть о министерстве юстиции. После такого Нетаниягу не позволит ему быть министром юстиции".

Лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман на заседании парламентской фракции НДИ отреагировал на слова депутата Смотрича, заявившего, что в Израиле должны быть введены законы Торы. По словам главы партии НДИ, следует всерьез воспринимать декларации человека, который претендует на пост министра юстиции. 

"Это не маргинальный представитель "молодежи холмов". Речь идет о крайне серьезном заявлении. Это шаг к государству Галахи. Мы не позволим этому случиться!", - подчеркнул Авигдор Либерман. 

В свою очередь, депутат от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер отметил, что слова Смотрича в очередной раз демонстрируют, какое именно правительство собрался создавать Нетаниягу и на какие далеко идущие уступки ультраортодоксальным и религиозным партиям он готов пойти. 

"Мы рассчитывали, что "Ликуд" вместе с нами будет отстаивать еврейский характер Государства Израиль, не позволяя превратить его в государство Галахи. К сожалению, эта партия активно способствует насаждению религиозного диктата. Национальный лагерь всегда уважал еврейские традиции, но последовательно выступал против попыток установить религиозный диктат. Партия НДИ осталась последним оплотом здравомыслия", - указал Одед Форер.

Министр энергетики Юваль Штайниц в разговорах за закрытыми дверями сказал: "Заявления Смотрича вредят Ликуду и помогают Либерману". Нетаниягу, услышав Штайница, кивнул в знак согласия.

Нетаниягу в фейсбук лично ответил лидеру политического объединения "Союз правых партий" Бецалелю Смотричу, что Израиль не будет государством Галахи.

Сам Смотрич пытается всех успокоить: “Ничего не произошло и ничего не произойдет по принуждению. Я полагаю, что что возможно и необходимо усилить раввинатские суды, и попробовать разрешить урегулирование споров в раввинских судах по согласию. Люди, на протяжении многих лет работавшие  на то, чтобы создать исламское государство, которое будет жить по законам шариата в 10 минутах езды от Тель-Авива встревожены желанием жить по еврейскому закону в Еврейском Государстве. Какой нонсенс!”


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