04.06 07:11 MIGnews.com

Возвращение Эхуда Барака

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Бывший премьер-министр и бывший министр обороны Израиля Эхуд Барак планирует возвращение в большую политику с помощью некогда созданной им и всеми забытой партии, Ацмаут.Некоторое время назад Барак потребовал, чтобы его назначили временным главой Аводы, но ему было отказано.Члены Кнессета от Аводы получили сообщения от Барака, в которых говорилось: “Я проведу вас через выборы, а затем вы назначите нового председателя”. Барак просил пост временного председателя “всего на год”.Тем не менее, члены Кнессета от Аводы сами желают возглавить партию, и потому Барак рассматривает возможность выдвижения на выборы в Кнессет со своей собственной партией, Ацмаут. Окончательное решение будет зависеть от результатов опросов общественного мнения, которое заказал Барак.На выборах 9 апреля Барак поддержал Аводу и выразил надежду, что она и блок Кахоль Лаван “получат явное большинство и создадут правящую коалицию с более чем 61 мандатом”.