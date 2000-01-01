04.06 10:07 MIGnews.com

Бен-Гвир: Ликуд ищет предлога не дать Смотричу министерство

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Адвокат Итамар Бен-Гвир, депутат Кнессета от союза правых партий прокомментировал нападки в отношении другого депутата этой фракции, Бецалеля Смотрича.Бен-Гвир заявил: "Высказывания из окружения премьер-министра звучат для меня как поиск предлога не дать моему другу Бецалелю портфель министра юстиции. Это все происходит после слива о том, что Нетаниягу предлагал пост министра Яхимович, и логический вывод один - в случае победы правых Нетаниягу будет вынужден назначить министром юстиции Смотрича".