04.03 09:41 MIGnews.com

95,5% голосов: правый блок и Ликуд - 59 мандатов

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К 9:00 утра среды, 4 марта, было подсчитано 95,5% голосов, полученных на выборах в понедельник. Обновленные результаты дают "Ликуду" 36 мест Кнессете, на четыре больше, чем у "Кахоль лаван.Объединенный арабский список сократился с ожидаемых 16 до 15 мест.Партия ШАС получает десять мест, "Яадут а-Тора" - семь. Левая фракция Авода-Гешер-Мерец и "НДИ" также получили по семь мест. "Ямина" остается стабильно с шестью местами.Эти результаты возвращают право-религиозному блоку 59 мест, у левоцентристского блока - 54.К настоящему времени подсчитано 104 000 из примерно 340 000 голосов в "двойном конверте". "Двойные конверты" - это особые голоса, которые позволяют людям в ЦАХАЛ, израильских посольствах, иностранных миссиях, дежурных комитетах Кнессета и больницах голосовать.