04.03 08:26 MIGnews.com
Ликуд предлагает Орли Леви сделать папу президентом
13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что Ликуд, в попытке привлечь на свою сторону лидера партии Гешер Орли Леви Абукасис, сделал ей “интересное предложение”.
Ликуд предлагает самой Орли Леви пост министра здравоохранения, а ее отцу, известному в прошлом израильскому политику и бывшему министру иностранных дел Давиду Леви - пост президента Израиля.
Предложение также сделано лидеру Аводы Амиру Перецу, которому также предложили пост президента в обмен на присоединение к коалиции Ликуда.
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