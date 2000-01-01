04.03 08:26 MIGnews.com

Ликуд предлагает Орли Леви сделать папу президентом

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13-й канал израильского ТВ сообщает о том, что Ликуд, в попытке привлечь на свою сторону лидера партии Гешер Орли Леви Абукасис, сделал ей “интересное предложение”.Ликуд предлагает самой Орли Леви пост министра здравоохранения, а ее отцу, известному в прошлом израильскому политику и бывшему министру иностранных дел Давиду Леви - пост президента Израиля.Предложение также сделано лидеру Аводы Амиру Перецу, которому также предложили пост президента в обмен на присоединение к коалиции Ликуда.